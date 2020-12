O Sporting voltou este sábado aos treinos após a vitória na Taça de Portugal, por 3-0, frente ao Paços de Ferreira, para preparar o encontro de terça-feira com o Mafra, dos quartos de final da Taça de Liga.

Segundo nota publicada no site dos leões, a sessão serviu de treino de recuperação para os titulares no último jogo, excetuando Adán, que treinou normalmente com os restantes elementos do grupo de trabalho às ordens de Rúben Amorim.

Jovane Cabral ainda não recuperou e só fez tratamento e trabalho de ginásio.

O Sporting volta aos treinos este domingo, às 10h00.