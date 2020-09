Mile Svilar está infetado com covid-19.

A informação consta do boletim clínico do Benfica, onde estão mais dois jogadores: Jardel (entorse no joelho esquerdo) e Samaris, a contas com uma tendinopatia do aquiles à direita.

Tal como Svilar, o segundo jogador da equipa principal do Benfica infetado à covid-19 (depois de David Tavares na época passada), Jardel e Samaris também não seguiram de viagem com a comitiva encarnada para a Grécia.

