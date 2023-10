O primeiro-ministro esteve no Estádio da Dragão a ver o jogo entre Portugal e a Eslováquia.

António Costa assistiu à partida junto a Fernando Gomes, presidente da FPF, e do anfitrião Pinto da Costa, presidente do FC Porto.

Com a vitória de Portugal e a confirmação do apuramento para a fase final do europeu, António Costa publicou uma mensagem de felicitações à seleção nacional na rede social X

«Parabéns, @selecaoportugal!», escreveu o primeiro-ministro. «Portugal já está na fase final do Euro 2024. Felicito toda a equipa pela vitória de hoje. Força #Portugal para os próximos jogos».

E conclui com #vesteabandeira e #EURO2024