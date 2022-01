A Liga Portuguesa de Futebol Profissional manifestou-se preocupada por aquilo que considera ser uma dualidade de aplicação de critérios dos delegados de saúde local ao decretar isolamentos profiláticos a plantéis da I e II ligas.

«Perante o aumento de isolamentos profiláticos a serem decretados pelos delegados de saúde local, devido a surtos de SARS-CoV 2, a LPFP mostra a sua enorme preocupação pela dualidade de aplicação de critérios quando, na verdade, a delicadeza da situação exige um elevado grau de uniformidade pelo país», lê-se em comunicado.

O organismo critica ainda as novas normas da Direção-Geral da Saúde relativamente à identificação de casos próximos, à testagem e ao possível isolamento profilático. «Numa fase ainda delicada, devemos todos ter consciência que decisões destas, tomadas isoladamente e sem seguirem orientações gerais, podem comprometer todo o excelente trabalho desenvolvido pela Liga Portugal e pelos Clubes do Futebol Profissional com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério da Saúde, ao longo de todo o processo pandémico. Mas, mais do que isso, temos de lutar pela subsistência do Futebol Profissional e, se não existir sensatez e coerência, coremos o risco de não terminarmos os campeonatos profissionais», pode ler-se.

Nesta sexta-feira já foram adiados dois jogos nas ligas profissionais: o Estoril-Arouca e o Trofense-FC Porto B, ambos devido a surtos de covid-19.