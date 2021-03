O programa «Maisfutebol» na TVI24 passou para os domingos, e contamos consigo logo após o apito final do FC Porto-P. Ferreira, jogo agendando para as 20h00. Quando a bola parar, o programa entra no ar..

O dia mudou, mas o espírito é o mesmo. Com apresentação de Cláudia Lopes e Pedro Barbosa, Pedro Ribeiro, Nuno Gomes e Costinha nos comentários, vamos o rescaldo dos jogos do fim de semana.



O ponto de partida será o FC Porto-P. Ferreira, com as declarações em direto dos treinadores, a análise do jogo e os casos. Depois, olharemos também para os restantes encontros na ronda, debatendo os triunfos de Sporting e Benfica.



Pedro Henriques, antigo árbitro, também dará o seu contributo para análise dos principais casos do fim de semana.



Esperamos por si. Até já!