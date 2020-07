O FC Porto anunciou nesta terça-feira a contratação de Kelvin Owusu Boateng, jovem avançado que vai reforçar a equipa B dos dragões por empréstimo do Desportivo de Aves, válido por uma temporada, com opção de compra.



Kelvin Boateng tem 20 anos e chegou ao Desportivo das Aves no verão de 2018, oriundo da Academia Right to Dream, do Gana. Na época 2018/19, marcou 16 golos em 32 jogos pelos sub-19. Na temporada passada, pelos sub-23, fez 12 golos em 32 jogos.



«Quero ajudar o FC Porto B e fazer golos, para poder chegar à equipa principal. Coletivamente, vamos lutar pela vitória em todos os jogos, seja qual for o adversário», disse o avançado, aos veículos oficiais do FC Porto.



⚽ Kelvin Boateng é reforço da Equipa B

👉 Avançado ganês, de 20 anos, vai ser o número 79

🎙 “Estou muito entusiasmado por chegar ao FC Porto e quero fazer história aqui”

ℹ https://t.co/yPRuBI7sva #FCPorto #FCPortoB pic.twitter.com/S11Mlj7kxL — FC Porto (@FCPorto) July 14, 2020