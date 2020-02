O Sporting de Braga venceu neste sábado o Benfica, no Estádio da Luz (0-1), em encontro referente à 21.ª jornada da Liga. João Palhinha marcou o único golo do jogo, ao minuto 45+1.

Com este resultado, o Benfica pode ficar apenas com um ponto de vantagem sobre o FC Porto, que joga neste domingo em Guimarães, frente ao Vitória. O Sp. Braga ultrapassa o Sporting e assume o terceiro lugar, à condição.

Foi a primeira vitória do Sporting de Braga no reduto do Benfica, para a Liga, desde 31 de outubro de 1954, ou seja, há mais de 65 anos.