em atualização

Os miúdos a dar o exemplo. O Sporting-Benfica de futsal em benjamins ficou marcado por um grande gesto de fair-play. Diniz, jogador dos leões, disse ao árbitro que o jogador rival não tinha feito grande penalidade.

O juiz do encontro assinalou corte com a mão, mas o jogador do Sporting explicou-lhe que a interceção tinha sido com a cara, num grande gesto de desportivismo, reconhecido também pelo atleta do Benfica que o cumprimentou.

O árbitro deu um cartão branco ao sportinguista pelo comportamento correto.

Eis o momento.