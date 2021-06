O Gent anunciou que vai defrontar Benfica e Sporting, em julho.

O emblema belga, sétimo classificado na última época, informou que o deulo com os leões é a 14 de julho e com as águias dois dias depois.

Escreve a Lusa que o Gent não divulgou o local dos dois jogos, mas adiantou que fazem parte de um torneio de pré-época que se vai realizar em Portugal.