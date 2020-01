O Mónaco anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com Naldo para a rescisão do contrato que ligava as partes até junho de 2020.

«O clube agradece a Naldo pelo profissionalismo e deseja-lhe o melhor para o futuro», escreveu o clube monegasco no seu site oficial.

Recorde-se que ao serviço do Mónaco, o antigo internacional brasileiro somou apenas nove partidas.