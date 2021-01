O Sporting informou nesta segunda-feira, através do médico João Pedro Araújo, que os testes à Covid-19 de Nuno Mendes e Andraz Sporar foram «falsos positivos».

O clínico explicou:

«Ambos testaram positivo a Covid-19 na quarta-feira, dia 13, no teste PCR que antecedeu a 14.ª jornada da Liga em consonância com o protocolo da Liga e DGS. Como é sabido, o Sporting sempre cumpriu e cumprirá os planos de testagem protocolados, tendo até implementado medidas complementar, como rastreios internos diários utilizando testes rápidos de antigénio, também em virtude do agravamento do quadro epidemiológico do país desde o Natal. Em virtude da dissonância entre testes realizados internamente e testes PCR foram feitos dois testes PCR em dois laboratórios distintos. Um na sexta-feira, dia 15, e outro sábado, 16. Ambos os resultados foram negativos, pelo que se pode concluir que, em concordância com o quadro clínico, com os atletas assintomáticos, e um rastreio epidemiológico que demonstoru não ser possível identificar um surto de contágio, pode então concluir-se que os resultados dos testes que antecederam a partida com o Rio Ave foram falsos positivos.»