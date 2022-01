O Benfica anunciou este sábado que os sócios encarnados passam a ter entrada gratuita nos jogos das modalidades que se realizem nos pavilhões do clube.



O emblema da Luz explica que os associados terão apenas de recolher o respetivo convite através do site oficial ou numa loja do Benfica.



Os sócios que adquiriram o Red Pass Modalidades terão o valor do bilhete transferido para a carteira virtual, mantendo os respetivos lugares nos pavilhões.