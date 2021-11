O Benfica empatou esta terça-feira com o Barcelona (0-0), em Camp Nou, em encontro referente à 5.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.



Otamendi chegou a marcar, ao minuto 36, mas o golo foi anulado. Já na segunda parte, foi a vez de Ronald Araújo festejar em vão, com o golo a ser anulado por fora de jogo.



Com este resultado, o Benfica continua no terceiro lugar do grupo, com cinco pontos, enquanto o Barcelona é segundo com sete.



Os encarnados já garantiram a Liga Europa e precisam de vencer o Dínamo Kiev, para além de esperar por um empate ou derrota do Barcelona no reduto do Bayern Munique. Recorde-se que a equipa de Jorge Jesus tem vantagem sobre os catalães no confronto direto, face ao triunfo na Luz.