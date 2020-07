Agora é oficial: a Fórmula 1 está de regresso a Portugal, 24 anos depois.

O anúncio foi feito ao início desta tarde, nas redes sociais da F1: Autódromo do Algarve (AIA), localizado em Portimão, vai receber um dos Grandes Prémios da época de 2020 no fim de semana de 23 a 25 de outubro.

Além de Portugal, a Fórmula 1 também anunciou mais duas corridas no calendário, este ano diferente por causa das condicionantes da covid-19: o Grande Prémio de Nurburgring, na Alemanha, de 9 a 11 de outubro, e o Grande Prémio de Imola, em Itália, de 31 de outubro a 1 de novembro.

Em declarações à Eleven Sports, o administrador do AIA, Paulo Pinheiro, congratulou-se com esta notícia e abriu a porta a um possível evento com a presença de público.

«É o culminar de muito tempo de trabalho nosso, um esforço grande da equipa toda, que agora tem o prémio devido que é o termos uma corrida de Fórmula 1 em Portugal», disse.

«Desde o primeiro momento quisemos que a corrida tivesse público, trabalhamos nesse sentido com todas as entidades sanitárias. Portanto temos condições, se toda a gente respeitar as regras que forem impostas, para ter publico na corrida, e até uma quantidade de público com alguma expressão. Agora é crucial que toda a gente respeite as regras e os procedimentos que vão ser definidos, e se assim for, será uma corrida segura, e com público», acrescentou.

Refira-se que esta é a primeira que o Autódromo do Algarve vai receber pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1.