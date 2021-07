No primeiro teste a sério desta pré-temporada, o FC Porto mostrou que já carbura em bom ritmo e alcançou uma vitória por 2-0 sobre o campeão francês.

Um FC Porto operário, numa altura da época em que os motores ainda aquecem, foi o suficiente para assegurar um triunfo convincente no Estádio do Algarve, com dois golos no segundo tempo, depois de uma primeira parte morna.

Sérgio Conceição lançou João Mário como lateral direito e foi por aí que os dragões descobriram a auto-estrada para o triunfo. Depois de uma primeira parte muito amarrada, foi numa arrancada sobre a direita, com o moçambicano Reinildo (apontado como alvo portista) a ficar nas covas, que os dragões se adiantaram no marcador: Toni Martínez rematou, Léo Jardim não segurou e Bruno Costa, na recarga, inaugurou o marcador.

O médio resgatado ao Portimonense mostrou que pode ser reforço: jogou de início, marcou e foi aquele que mais tempo se manteve em campo (86 minutos), convencendo pelo menos hoje Sérgio Conceição.

Outro regressado que esteve em bom plano foi Fernando Andrade, que aos 77m fez o 2-0 num belo remate em arco após um passe magistral de Otávio.

2-0: fim da história. No início, Conceição apresentou o FC Porto em 4-4-2, com os reforços Bruno Costa e Pepê de início. O brasileiro mostrou qualidade a espaços, mas foi sobretudo pelo esforço defensivo que se destacou numa primeira parte em que faltou poder de fogo.

O Lille, com Tiago Djaló e Xeka de início, encaixou no esquema portista e só a espaços, pelo brasileiro Luiz Araújo (que enviou um cruzamento direitinho à trave aos 12m) criou perigo real.

No segundo tempo, os franceses mudaram quase toda a equipa e lançaram em campo Renato Sanches e José Fonte. Apesar de até estarem numa fase da preparação mais adiantada, foi o FC Porto a marcar o ritmo e a concretizar por duas vezes para um triunfo justo.

Conceição bem pode abrir um sorriso por este primeiro teste a sério ultrapassado com boa nota. Seguem-se mais dois esta semana: Roma, na quarta-feira, e Lyon, no sábado.