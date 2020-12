O FC Porto comunicou que Mbemba tem uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda.

Recorde-se que o defesa-central saiu lesionado no jogo da Supertaça com o Benfica, mas a informação divulgada pelos azuis e brancos neste sábado, dia do regresso aos trabalhos, descartou a existência de um problema de maior gravidade.

Além de Mbemba, que ficou pelo ginásio, Mbaye e Marcano são os outros jogadores entrgues ao departamento médico dos dragões.

O FC Porto começou a preparação para a visita ao terreno do V. Guimarães na próxima terça-feira.