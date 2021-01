O FC Porto visita o Shakhtar Donetsk e o Benfica joga em casa dos checos do Sparta Praga nos 32 avos-de-final da Youth League.

Ao contrário das anteriores épocas, as equipas que se apresentam em competição não replicam desta vez a fase de grupos, com todos a entrarem numa única eliminatória, a disputar entre 02 e 03 de março.

No sorteio, o FC Porto entrou no pote com os 32 clubes que estiveram equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões de seniores, enquanto o Benfica foi sorteado no designado caminho dos campeões domésticos.

Na UEFA Youth League, o FC Porto sagrou-se campeão europeu em 2019, ao vencer na final o Chelsea (3-1), enquanto o Benfica esteve em três finais das sete edições, a última em 2019/20, e perdeu em todas.

As águias perderam em 2013/14 com o Barcelona (3-0), em 2016/17 com o Salzburgo (2-1), e em 2019/20 com o Real Madrid (3-2).

Os merengues vão defrontar nesta primeira eliminatória o Manchester United, em Inglaterra.

O sorteio da segunda eliminatória e dos 16 avos de final decorrerá em 12 de março, com os jogos de cada uma das rondas a estarem agendados para 06 e 07 de abril e 20 e 21 de abril, respetivamente.

Os quartos de final serão entre 04 e 05 de maio, e as meias-finais e final no Estádio Colovray, em Nyon, em 17 e 20 de maio.