Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador do século para os Globe Soccer Awards.

O avançado português, que foi superado por Robert Lewandowski na categoria de melhor futbolista de 2020, foi distinguido para o período compreendido entre 2001 e 2020, superando Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho e Mohamed Salah.

«Estou muito orgulhoso e feliz. Isto dá-me motivação para continuar. Ainda estou apto e em forma para jogar mais alguns anos», disse Ronaldo, que marcou presença na cerimónia no Dubai.

Refira-se que Cristiano Ronaldo foi superado por Robert Lewandowski na eleição para melhor futebolista do ano.

Destaque ainda para as distinções a Hans-Dieter Flick (melhor treinador de 2020) e a Pep Guardiola, considerado o treinador do século numa eleição para a qual concorria com José Mourinho e também Sir Alex Ferguson e Zinedine Zidane.

Iker Casillas, ex-guarda-redes do FC Porto, recebeu o prémio carreira, tal como Gerard Piqué, e Jorge Mendes foi considerado o agente do ano.