Bruno de Carvalho anunciou que vai lutar pela reintegração de sócio do Sporting, com o objetivo de candidatar-se à presidência do clube de Alvalade.

«A partir de hoje vou lutar pela minha reintegração, vou lutar pela minha reeleição e vou, conjuntamente com todos os sportinguistas, colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído. Eu e os meus advogados já estamos a tratar disto», disse Bruno de Carvalho na Rádio Estádio.

O antigo dirigente dos leões foi destituído de presidente do clube e, em junho de 2018, foi expulso de sócio. No entanto, esse processo é reversível. Bruno de Carvalho pode voltar a ser sócio mediante a aprovação por maioria de dois terços, em assembleia geral convocada para esse efeito.

O anúncio chega um dia depois de o antigo responsável ter testemunhado em Monsanto, no caso do ataque à Academia de Alcochete.