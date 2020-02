O Nacional foi este sábado empatar 1-1 a casa do Penafiel, em jogo da 23.ª jornada da II Liga, e deixou-se apanhar na liderança da tabela pelo Farense.

O insulares, que ocupavam o primeiro lugar da classificação abriram o marcador aos 85 minutos, por intermédio de Perotti. Mas Pires, de grande penalidade, empatou a partida já nos descontos.

Com este resultado, Nacional e Farense dividem agora a liderança com 47 pontos. O Penafiel é 15.º com 28.