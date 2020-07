O Brentford venceu nesta quarta-feira o Swansea, por 3-1, garantindo o acesso à final do play-off de subida à Premier League de Inglaterra. No primeiro jogo, a equipa galesa tinha vencido por 1-0.



Ollie Watkins (11m), Emiliano Marcondes (15m) e Bryan Mbeumo (46m) marcaram para o Brentford, de nada valendo a resposta de Rhian Brewster (78m).



A final do play-off realiza-se a 4 de agosto, em Wembley. Na outra meia-final, o Fulham de Ivan Cavaleiro bateu o Fulham por 2-0, partindo em vantagem para o segundo jogo, que se realiza nesta quinta-feira.