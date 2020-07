Foi bonita a história no @kasimpasask Quero agradecer a toda a equipa pela forma como soube estar unida neste ano difícil. Um abraço para os adeptos, dirigentes, equipa técnica e funcionários do clube. Obrigado pela forma carinhosa como me trataram. As maiores felicidades para todos. Agora vamos em frente, temos sempre batalhas novas para travar 💪⚽️

