A equipa de juniores do Sporting goleou este domingo a sua congénere do Tondela por 5-0, em jogo em atraso da 15.ª jornada da Zona Sul do campeonato.

Os golos foram marcados por Tiago Tomás (32m), Geny Catamo (44m), Miguel Menino (47m) e Tiago Ferreira (74 e 78m).

Destaque para o quarto golo, marcado por Tiago Ferreira, na sequência de um livre direto de ângulo apertado.

Com este triunfo, os leõezinhos destacam-se no segundo lugar da classificação da Zona Sul e diminuem a diferença para o líder Benfica para doze pontos.