O Sporting emitiu um comunicado relativo ao pagamento da indemnização a Sinisa Mihajlovic.

O treinador sérvio tinha interposto uma ação contra os leões, depois de ter sido contratado pela direção de Bruno de Carvalho e ter sido dispensado pela comissão de gestão de Sousa Cintra.

O Sporting foi condenado a pagar três milhões de euros. Mihajlovic reclama que esse valor é líquido e, portanto, o pagamento dos leões não está completo.

Já o clube de Alvalade está convicto que não deve mais nada ao treinador, depois de ter pago as «quantias que resultam da referida condenação, incluindo juros e contribuição para as despesas legais, naturalmente sujeitando-as aos impostos legais».

Assim, o diferendo entre Mihajlovic e o Sporting continua. O treinador mantém a execução sobre a SAD leonina, enquanto o Sporting vai juntar o comprovativo de pagamento ao processo, de modo a que a penhora seja levantada.

Eis o comunicado do Sporting:

Tal como é do conhecimento público, Siniša Mihajlović propôs contra a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD uma acção arbitral perante o Court of Arbitration for Sport (CAS 2018/O/5934) que culminou com a condenação da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD ao pagamento do montante de 3 000 000 EUR acrescidos de juros à taxa de 5% ao ano desde o dia 27 de Junho de 2018 até integral pagamento, e, bem assim, da quantia de 10 000 CHF, como contribuição para o pagamento das despesas e custos legais incorridos por Siniša Mihajlović.

A Sporting CP - Futebol, SAD confirma que procedeu ao pagamento a Siniša Mihajlović das quantias que resultam da referida condenação, incluindo juros e contribuição para as despesas legais, naturalmente sujeitando-as aos impostos legais. Desse pagamento já foram notificados, na sequência da participação apresentada por Siniša Mihajlović, a UEFA e a FPF, bem como o próprio, que, apesar de reconhecer o pagamento efectuado, referiu considerar que os descontos legais aplicados pela Sporting CP - Futebol, SAD não são devidos, pretendendo receber a quantia arbitrada pelo CAS como quantia líquida.

Com esse fundamento, Siniša Mihajlović manteve a execução instaurada contra a Sporting CP - Futebol, SAD e na qual havia já procedido à penhora das receitas que à Sporting CP - Futebol, SAD eram devidas pela participação nas provas europeias, na qual a Sporting CP - Futebol, SAD juntará os comprovativos de pagamento e requererá o levantamento da penhora.

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD continua a considerar que efectuou o pagamento a que estava obrigada nos estritos termos da decisão do CAS e da lei, nada mais sendo devido a Siniša Mihajlović