Aos 28 anos, António Xavier vai jogar fora de Portugal pela primeira vez. O extremo foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Panathinaikos, assinando um contrato válido por três épocas com o clube grego.



Xavier termina assim uma ligação de duas épocas ao Tondela. O esquerdino foi formado no Vitória de Guimarães e representou ainda Tourizense, Sp. Braga B, Feirense, Leixões, Marítimo e Paços de Ferreira antes de chegar à equipa beirã.



Ao serviço do Tondela, António Xavier realizou 64 jogos, marcando oito golos. Segue-se o Panathinaikos.