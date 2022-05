Gianluca Mancini foi uma das grandes figuras da AS Roma na final da Liga Conferência frente ao Feyenoord (1-0). O defesa-central italiano fez, aliás, uma soberba assistência para o único golo do encontro, apontado por Zaniolo.

Porém, o que se tornou viral nas redes sociais foram os festejos de Mancini no final do encontro. Primeiro, perante uma tentativa de abraço de Bryan Cristante, o defesa afastou com violência o antigo jogador do Benfica.

Pouco depois, no episódio que está a gerar mais polémica, Gianluca Mancini foi particularmente violento em relação ao jovem Felix Afena-Gyan. Porém o jovem ganês garante que tudo não passa de uma brincadeira de gosto duvidoso: «Não foi nada sério, costumamos brincar dessa forma. Ele é assim, é normal, nada sério», diz Felix Afena-Gyan. Aliás, os dois foram vistos a celebrar efusivamente pouco depois.

Nem José Mourinho escapou ao - digamos - excesso de energia do defesa-central. Mancini pegou no treinador português ao colo e correu vários metros em direção aos adeptos da AS Roma. Mais tarde, lá estava o italiano na linha da frente da invasão à conferência de imprensa.

VEJA TODOS OS EPISÓDIOS: