Tozé Marreco, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Farense:

«Fizemos, na primeira parte, um jogo muito competente. Tivemos mais duas oportunidades claríssimas de golo e estivemos muito bem com bola. Estivemos bastante organizados e chegamos com naturalidade aos golos. Na segunda parte, controlamos, não é só saber controlar com bola, mas também sem ela e a equipa esteve sempre bem organizada.

O resultado acaba por se ajustar. Temos de ter este ambiente mais vezes, os jogadores têm de ter este apoio e isto assim faz sentido. No entanto, o Gil Vicente não vai conseguir ganhar sempre e é nesse momento que vamos precisar mais dos adeptos, da confiança de quem está à nossa volta. Quero este ambiente mais vezes no próximo ano.

[hoje a equipa esteve mais solta por já ter a manutenção garantida?] No Bessa tivemos três ocasiões nos primeiros dez minutos e não marcamos, hoje fomos mais eficazes. Hoje construímos a quatro, a três, criámos mais situações e fomos competentes com bola. É lógico e é inegável que nos saiu um peso de cima, não sou mentiroso, porque era um peso que nós trazíamos. Conseguimos resolver de forma, não quero dizer perfeita, mas muito competente.

Uma palavra para o Chaves, principalmente porque fui feliz lá, e para o Vizela, são momentos que nenhum profissional quer ter e de certeza que vão dar a volta. Também para o Eustáquio e para o Vítor Gonçalves que tiveram perdas importantes e quero deixar essa palavra e dizer que têm sempre o nosso apoio».