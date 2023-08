O Estádio Cidade de Barcelos foi palco de um forte momento sentimental ao intervalo do jogo entre o Gil Vicente e o Portimonense.

Numa altura em que as equipas estavam nos balneários e os anfitriões venciam por 2-0, Bruno desceu ao relvado com a namorada Catarina e pediu-a em casamento. O momento foi testemunhado por muitos adeptos e também pela televisão responsável pela transmissão do jogo.

Bruno e Catarina não estão apenas apaixonados um pelo outro, como têm outra paixão que os une: não perdem um jogo do Gil Vicente.

Mais importante do que tudo isso: Catarina, que achava ter sido chamada ao relvado para participar num passatempo, disse «sim» ao agora noivo Bruno. Falta agora o «sim» do casal apaixonado no altar.