Um leão esfomeado andou à solta em Barcelos e devorou por completo um galo bem tenrinho. Sob a batuta de Francisco Trincão, o Sporting começou bem cedo a passear classe em Barcelos e a aproveitar as debilidades de um Gil Vicente em transição.

Rúben Amorim trocou quatro, dois na defesa e outros tantos no meio-campo, poupando jogadores para terça-feira – leão acerta calendário com o Famalicão –, mas as alterações não se fizeram sentir no rendimento da equipa.

A formação leonina chegou, esta noite, aos 83 golo na Liga, o que já não acontecia desde 1973/74. Francisco Trincão bisou, Diomande fez o gosto à cabeça e Andrew fechou as contas ao fazer autogolo.

Quem não deve ter gostado nada do que viu foi Tozé Marreco, que viu a partida na bancada do Estádio Cidade de Barcelos, e que terá de batalhar muito para reerguer a equipa. Os galos somaram o sétimo jogo sem vencer, tendo perdido os últimos quatro, e pode terminar a jornada no lugar de playoff de descida.

Leão sob o signo do 4

Rúben Amorim faz quatro alterações em relação à equipa que venceu o dérbi com o Benfica. Na defesa, St. Juste e Coates ficam no banco e são rendidos por Eduardo Quaresma e Diomande. Já no miolo do terreno Daniel Bragança rende o castigado Hjulmand e Ricardo Esgaio entra para o lugar de Matheus Reis. Também Carlos Cunha mudou quatro homens no onze que perdeu em Vila do Conde. Alex Pinto e Leonardo Buta cederam o lugar a Zé Carlos e Kiko Vilas Boas nas laterais; Mory Gbane reforça o miolo no lugar de Fujimoto e Maxime Dominguez rende o castigado Tidjany Touré.

O leão começou bem cedo a preparar o repasto para o jantar e Trincão foi o primeiro a começar a depenar o galo. O relógio ainda não tinha chegado aos dez minutos e já Morita, depois de aproveitar uma perda de bola gilista, rematou ao poste. Ato contínuo, nova bola perdida, e Francisco Trincão a aparecer isolado a faturar. Três minutos depois, após canto apontado à direita, Pote cruzou para Diomande saltar mais alto que todos e cabecear para o 0-2.

A equipa de Rúben Amorim fazia parecer tudo fácil e o Gil Vicente não conseguia, sequer, chegar à baliza de Franco Israel, que foi um mero espetador todo o encontro. À meia hora de jogo a história repetiu-se: perda de bola do galo e Daniel Bragança a oferecer o bis a Trincão. Ainda antes do descanso, os leões iam chegar ao quarto golo. Pedro Gonçalves tirou cruzamento da esquerda, Gyokeres cabeceia à trave e o esférico, depois de bater nas costas de Andrew, terminou caprichosamente no fundo das redes. Em 45 minutos estava arrumada a questão do vencedor.

Leão descansou e o galo respirou

Carlos Cunha não deve ter gostado nem um pouco do comportamento da equipa, e de alguns jogadores, e fez três alterações para a segunda parte. Murilo, Pedro Tiba e Martim Neto ficaram no balneário e entraram Félix Correia, Alipour e Fujimoto para a segunda metade. Os galos melhoraram, mas também beneficiaram do abrandamento do Sporting.

Por isso, os motivos de interesse da segunda metade baixaram drasticamente. A romper o marasmo a que foi votado o jogo, apareceu Depú a cabecear para boa defesa de Israel e Gyokeres, que muito tentou chegar ao golo, a rematar à malha lateral. Pelo meio, um pequeno foco de incêndio numa zona por trás da bancada nascente obrigou à retirada dos adeptos do local durante cerca de 15 minutos.

Até ao final, a toada do jogo manteve-se e o leão aproveitou para descansar para o encontro de terça-feira, onde já vai chegar com, pelo menos, quatro pontos de avanço para o Benfica, que joga domingo com o Moreirense.