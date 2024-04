O Sporting goleou fora o Gil Vicente por 4-0 na 29.ª jornada da Liga.

Os leões construíram a goleada na primeira parte, na qual apontaram todos os golos. Trincão fez o 1-0 aos 8 minutos, Diomande dobrou a vantagem da equipa de Ruben Amorim aos 11, Trincão bisou aos 31m e Andrew, guarda-redes do Gil, marcou na própria baliza após cabeceamento de Gyökeres.

Com este resultado, o Sporting chega aos 74 pontos na Liga: tem agora mais sete do que o Benfica, que está no segundo lugar.