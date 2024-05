Tozé Marreco considerou que a visita ao terreno do Boavista é apenas uma de três finais que o Gil Vicente ainda tem pela frente, até ao fim da época.

Na antevisão ao jogo com os axadrezados, o técnico destacou a capacidade que a equipa tem de «acreditar até ao fim», como aconteceu diante do Arouca, quando o Gil Vicente marcou dois golos no período de compensação do segundo tempo.

«Ainda nos faltam três finais para chegar ao objetivo principal, sendo que primeiro queremos evitar os lugares de descida direta e depois a posição de play-off. Dependemos apenas de nós e esta é mais uma final. Fizemos dois jogos muito competentes contra duas grandes equipas, Moreirense e Arouca, mas não antevejo menos dificuldades neste encontro», começou por referir.

«Tivemos coisas muito boas no último jogo, frente ao Arouca, mas a melhor parte foi termos conseguido chegar ao empate nos descontos. É o exemplo do que eu quero, dar tudo até ao apito final. Acreditar até ao fim», acrescentou.

O jogo entre Gil Vicente e Boavista está marcado para este sábado, às 15h30, no Estádio do Bessa e vai ter a arbitragem de Fábio Veríssimo.