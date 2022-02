Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica para a 20.ª jornada da Liga:

[Gil Vicente mostrou hoje que não é por acaso que está a fazer uma temporada brilhante?]

«Sim. Estes jogadores têm feito um trabalho extraordinário e o clube também proporciona condições para trabalharmos com tranquilidade. Quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos. E essa tranquilidade reflete-se no terreno de jogo.

Era um grande desafio para nós. Temos feito jogos de grande qualidade e vir ao Estádio da Luz e conseguir impor o nosso jogo com esta qualidade e demonstração de competência é um grande motivo de orgulho para nós.

Pela forma como entrámos neste jogo, seria muito difícil para o Benfica e os meus jogadores merecem todos os elogios.

O que fez a diferença foi a nossa capacidade durante o jogo. Sabíamos que se conseguíssemos impor o nosso jogo de início, pressionar alto e tirar bola ao Benfica, este apoio [dos adeptos] podia transformar-se em desconfiança e jogámos também um bocadinho com isso.

Tivemos sempre mais lucidez e mais claras oportunidades de golo. Tivemos um jogo mais elaborado e na minha opinião fomos melhores do que o Benfica. Fomos muito fortes a defender, competentes a atacar e tivemos uma definição acima da média num estádio destes, onde às vezes há uma condicionante mental até pela grandeza do estádio.

Jogámos muito alto e o Benfica teve dificuldades em ligar o jogo. (…) Sobraram oportunidades de golo e podíamos ter feito mais golos, assim como o Benfica.»

«O meu semblante carregado depois da vitória? Infelizmente não há muito a fazer [risos].»

[Onde pode chegar este Gil Vicente?]

«Não lhe consigo dizer. Projetamos a época para ir numa determinada direção e aqui há um grande mérito do nosso diretor desportivo, que conseguiu um conjunto de jogadores jovens com grande ambição e vontade de se impor na Liga. Quando começou a pré-época senti que era um grupo com grande ambição e capacidade de trabalho. Ao sentirmos isso, arriscámos num futebol positivo, que é o que todos queremos: valorizar o jogo e fazer o Gil Vicente dar o passo seguinte para poder jogar de outra forma. Os jogadores foram crescendo até para espanto meu. Hoje o Gil Vicente é uma excelente equipa porque os jogadores têm uma competência enorme.»

«Não há palavras para descrever o orgulho que tenho destes rapazes, porque eles todos os dias querem superar-se.»