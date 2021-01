Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas após a derrota por 3-1 com o Farense:

«Não entrámos bem no jogo. Não entrámos com os níveis de intensidade e agressividade que o jogo pedia e disso aproveitou-se o Farense. Tivemos muita dificuldade nas bolas paradas. Sabíamos que era um dos pontos fortes do Farense, mas não fomos suficientemente fortes e, na primeira vez que houve uma bola parada, o Farense faz golo. Depois também cometemos alguns erros de posicionamento em posse de bola, expusemo-nos demasiado e os equilíbrios não estavam devidamente corretos, o que permitiu que o Farense saísse em transições. Isso criou-nos alguma desconfiança e, por outro lado, também deu confiança ao Farense. Também cometemos alguns erros não forçados e, a este nível, não se podem cometer erros desse tipo. Pagámos caro, reagimos depois, fizemos o 2-1, estávamos bem no jogo e novamente sofremos um golo, repito, num erro não forçado. Mesmo com mais um jogador tivemos pouco critério e pouca qualidade. Devíamos ter feito mais e melhor.»

[Sobre a chegada de reforços nesta janela de mercado]

«Estamos na Taça com ambições, além de um campeonato que vai ser extremamente competitivo até ao fim. Os reforços que eu gostaria de ter eram aqueles que não puderam hoje participar no jogo. Não eram assim tão poucos. Nós tínhamos primeiras escolhas minhas que não puderam participar e isso, num clube como o Gil Vicente, três ou quatro jogadores é quase meia equipa, e nota-se. Não porque os outros não têm qualidade – claro que têm –, mas porque se perdem algumas rotinas. Confio no clube. Se entendermos que devemos ir ao mercado, vamos, mas não é uma preocupação minha. A minha preocupação são os jogadores que tenho à minha disposição, melhorá-los e que a equipa possa evoluir para sermos mais competentes.»