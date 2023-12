Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, em antevisão à receção ao Moreirense, último jogo da 13ª jornada, esta segunda-feira às 20:15, refere que a equipa vai jogar a «olhar para a parte de cima da tabela».

«Costumo dizer que até ao fim do campeonato são 34 finais e o próximo jogo é que será sempre o mais importante. Temos sempre de olhar para cima [da tabela]. Sabemos que este campeonato é muito competitivo, mas ganhando ficamos com 14 pontos e estamos no meio da classificação para cima», analisou o treinador.

Apesar de não vencer para o campeonato há cinco jogos, o Gil Vicente apresenta o melhor registo de golos marcados (18) em casa e pretende continuar com essa estatística.

«Sabemos que quando jogamos em casa temos sido fortes e prevejo um bom jogo. Está a ser uma Liga muito competitiva, há muitas equipas que estão juntas, mas vencendo dois jogos seguidos dão um salto na tabela. Queremos muito voltar às vitórias», afirmou o técnico português.

Sobre o adversário, Vítor Campelos elogiou a caminhada do Moreirense, referindo como uma equipa «forte em transições» que vai forçar o Gil Vicente a estar «concentrado, equilibrado e rigoroso para fazer pender os detalhes a seu favor».

«É uma equipa que quando tem bola tem processos parecidos com os nossos. Tem alas muito rápidos, são fortes no um para um, e sofrem poucos golos. Temos de ser pacientes, mas a jogar rápido», detalhou o treinador dos ‘galos’.