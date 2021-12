O Gil Vicente está a protagonizar uma das melhores épocas da história gilista e os 20 pontos do emblema minhoto são mesmo o melhor registo pela altura de Natal desde 2002/03. O técnico Ricardo Soares mostra-se confiante no futuro, mas só quer fazer contas no final da temporada.

«Temos é que ser a melhor versão de cada um, jogadores e treinador, dar tudo todos os dias, com uma capacidade de superação muito grande e querer mais e melhor. O melhor está para vir nesta equipa, temos muito que palmilhar porque a I Liga é muito competitiva, mas atendendo aos sinais que a equipa tem dado, temos uma margem de crescimento muito grande. No final, iremos fazer as contas», disse em conferência de imprensa.

Com o mercado de janeiro à porta, alguns jogadores do Gil Vicente podem deixar o clube, mas o treinador garante não estar «minimamente preocupado com isso», já que um dos objetivos do próprio é «criar valor para o clube tomar as melhores decisões».

«Temos jogadores com muita capacidade para, num futuro próximo, terem espaço em clubes de maior dimensão», projetou.

Na antevisão ao duelo com o Tondela, Ricardo Soares pediu «humildade» e «respeito» pelo adversário.

«O Tondela tem um conjunto de jogadores muito interessante, com muita qualidade individual, tecnicamente muito evoluídos, com jogadores rápidos e móveis na frente, com grande dinâmica, é uma boa equipa», afirmou.

«Vamos, mais uma vez, para impor o nosso jogo, não abdicamos da nossa forma de jogar, os jogadores estão muito motivados para irem a jogo e voltarem às vitórias.»

O Gil Vicente defronta o Tondela no Estádio João Cardoso, a partir das 17h00 de terça-feira, já com Zé Carlos de volta aos convocados e sem Kanya Fujimoto, expulso na última jornada diante do Sporting.