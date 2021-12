Depois da confirmação dos casos positivos à covid-19 de Edgar Costa e Diogo Mendes, também Stefano Beltrane, Fábio China e Rúben Macedo receberam a indicação de que foram infetados pelo novo coronavírus.

O médio italiano «testou negativo nos primeiros testes de despiste» realizados no clube e, «por se tratar de um contacto direto dos atletas já infetados, foram realizados dois PCR e acusou positivo em ambos», revelou o emblema madeirense.

Situação semelhante aconteceu aos outros dois atletas, «que após testarem positivo no primeiro PCR aguardam o resultado do segundo».

O estado de alerta no Marítimo estende-se também à equipa sub-23, que conta com números ainda mais preocupantes. O surto no plantel supera uma dezena de casos «o que não permite ao plantel principal se fazer valer dos mais novos».

Recorde-se que, perante este cenário, o Marítimo solicitou o adiamento do jogo diante do Vizela (terça-feira, às 19h00), mas o pedido foi negado pelo clube vizelense, justificando com os custos da viagem e o calendário de jogos apertado.