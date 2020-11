Duas semanas depois de ter assumido o comando técnico do Gil Vicente, Ricardo Soares alertou que a equipa ainda está em processo de crescimento e sublinhou a importância de conquistar pontos na receção ao Rio Ave.

«O Rio Ave não nos vai surpreender, porque a sua qualidade é evidente. Mas o mais importante é o nosso processo, e não abdicamos dele. Queremos fazer um bom jogo, mas, fundamentalmente, queremos conquistar pontos. Vamos entrar em campo com essa ambição», assumiu o técnico em conferência de imprensa.

O treinador da turma barcelense explicou como foi a preparação para o duelo diante dos vila-condenses e garantiu que a equipa vai «dividir» a iniciativa de jogo.

«Temos vindo a incidir o nosso trabalho numa organização defensiva que nos possa dar confiança para manter o resultado em aberto. Sempre lutaremos pela vitória. Espero um jogo bem conseguido. Se não for bem conseguido, espero pontos», anteviu.

Com pouco tempo de trabalho no Gil Vicente, Ricardo Soares reconheceu que a equipa ainda não está preparada para «assumir os jogos», já que os jogadores ainda apresentam «falta de rotinas», que não permitem jogar «em piloto automático».

«Nós, treinadores, vivemos de resultados. Temos de fazer tudo para vencer, não ultrapassando um processo que nos leva mais vezes a ganhar. Estamos a introduzir ideias e os atletas têm de pensar para executar. No futuro, vamos ser muito melhores», projetou.

O técnico dos gilistas elogiou o «empenho, dedicação e compromisso» dos atletas e salientou que a equipa está a ser trabalhada para apresentar-se em 3x4x3 e 4x3x3.

«É importante dar corpo a esta ideia de jogo que se transforma em dois sistemas [táticos]. Mas as dinâmicas de jogo nada têm a ver com sistemas. Quero uma equipa eficaz a defender e concretizadora no ataque», concluiu.

O Gil Vicente recebe o Rio Ave este domingo, numa partida agendada para as 15h00.