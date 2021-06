O português João Caeiro foi segundo classificado na final de duplo mini trampolim (DMT) da Taça do Mundo de trampolins. O evento encerra este domingo o Coimbra Gym Fest em Anadia, Aveiro.



Com uma pontuação de 74,300 pontos, Caeiro foi batido só pelo russo Mikhail Zalomin, que venceu a competição. Na final esteve ainda outro português: Diogo Cabral acabou no quinto lugar.



No trampolim individual, Portugal conseguiu um quarto lugar através de Diogo Abreu, atleta que estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio.