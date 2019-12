O empresário Jorge Mendes confidenciou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo considera João Félix um fenómeno.

Em declarações à TVI à margem da cerimónia da entrega do troféu Golden Boy, que distingue o melhor futebolista com menos de 21 anos, o avançado do Atlético Madrid assumiu-se lisonjeado pelas palavras do cinco vezes melhor jogador do mundo.

«É muito gratificante receber esse elogio. Qualquer jogador gosta de receber elogios. E vindo de Ronaldo, é algo que nos toca e nos marca.»

João Félix aproveitou ainda para fazer uma espécie de projeção relativamente ao Euro 2020, no qual a Seleção Nacional vai tentar defender o título conquistado em 2016. «Portugal tem uma seleção fortíssima. Se formos olhar jogador a jogador e para as equipas que representam, Portugal é das seleções com melhores jogadores. Uma equipa não é só o individual, mas nisso também somos bons. Temos uma grande equipa e trabalhamos sempre juntos. As coisas vão correr bem, seguramente», apontou.

Recorde-se que Félix transferiu-se do Benfica para o Atlético Madrid no verão passado a troco de 126 milhões de euros, uma verba recorde para um jogador português, e está a conseguir impor-se sob o comando de Diego Simeone. «Tenho-me adaptado bem. Também vim com familia para cá: a minha mãe e amigos. Madrid não é muito diferente de Lisboa. É só um bocado maior, mas a cidade é fixe e o clima também. Ao início foi um bocadinho complicado, mas agora já estou ambientado à cidade e ao país.»