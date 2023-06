O jornal Tuttosport anunciou, esta terça-feira, os 100 nomeados para o prémio Golden Boy, prémio que distingue o melhor jogador sub-21 do mundo.



Na lista inicial revelada pelo jornal italiano constam dois jogadores do Benfica, António Silva e João Neves, e Ousmane Diomande, futebolista do Sporting. O Tuttosport divulgou a lista conforme a probabilidade dos vencedores e o ranking vai ser, refira-se, atualizado todos os meses até ser encontrado o vencedor.



Segundo explica o diário italiano, a lista tem por base vários critérios como os minutos de cada jogador assim como as presenças nas respetivas seleções, os títulos e os minutos de cada um.



Recorde-se que Gavi recebeu a distinção no ano anterior.



A lista de 100 nomeados:

Jamal Musiala (Bayern Munique) Jude Bellingham (Real Madrid) Gavi (Barcelona) António Silva (Benfica) Alejandro Baldé (Barcelona) Xavi Simons (PSV) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Benjamin Sesko (RB Salzburgo) Devyne Rensch (Ajax) Giorgio Scalvini (Atalanta) Lucas Gourna-Douath (RB Salzburgo) Arthur Vermeeren (Antuérpia) Ryan Cherki (Lyon) Harvey Elliot (Liverpool) Rasmus Hojlund (Atalanta) Milos Kerkez (AZ Alkmaar) Rico Lewis (Man. City) Arnau Martínez (Girona) Emanuel Emegha (Sturm Graz) Elias Jelert (Copenhaga) Stefan Bajcetic (Liverpool) Martin Baturina (Dínamo Zagreb) Levi Colwill (Chelsea) Zaire-Emery (PSG) Martin Vitik (Sparta Praga) Ernest Nuamah (Nordsjælland) Ismael Doukouré (Estrasburgo) Zeno Debast (Anderlecht) Bjorn Meijer (Club Brugge) Johan Bakayoko (PSV) Mathys Tel (Bayern Munique) Alejandro Garnacho (Man. United) Oleksandr Sputin (Zorya) Robert Renan (Zenit) Ariel Mosor (Piast) Hugo Larsson (Malmo) Matija Frigan (Rijeka) Maurits Kjaergaard (RB Salzburgo) Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund) Miretti (Juventus) Amane Romeo (BK Hacken) Bilal El Khannous (Genk) Pavlo Isenko (Vorskla Poltava) Evan Ferguson (Brighton) Andy Alune Diouf (Basileia) Veljko Ilic (Backa Topola) Christos Zafeiris (Slavia Praga) Enciso (Brighton) Bitshiabu (PSG) Hakon Arnar Haraldsson (Copenhaga) Lesley Ugochukwu (Rennes) Stefan Lekovic (Estrela Vermelha) William Clem (Copenhaga) Maksym Dyachuk (Dínamo Kiev) Aurele Amenda (Young Boys) Valdemar Lund Jensen (Copenhaga) Sael Kumbedi Nseke (Lyon) Johan Bangsbo (Gotemburgo) Christopher Bonsu Baah (Sarpsborg) Tommaso Baldanzi (Empoli) Petar Ratkov (Backa Topola) João Neves (Benfica) Viktor Melekhin (Rostov) Lucas Boel Hey (Lyngby) Yossoufa Moukoko (Dortmund) Elye Sepe Wahi (Montpellier) Romeo Lavia (Southampton) Victor Lind (IFK Norrkoping) Oscar Gloukh (RB Salzurgo) Gnonto (Leeds United) Noah Persson (Young Boys) Filip Sidklev (IF Brommapojkarna) Otto Rosengren (Mjallby) Tim Oermann (Wolfsberger) Arne Engels (Ausburgo) Mathias Lovik (Molde) Marcus Baggesen (IFK Norrkoping) Arda Guler (Fenerbahçe) Kacper Kozlowski (Vitesse) Isaak Touré (Auxerre) Alexander Busch (Silkeborg) Ervin Omic (Wolfsberger) Tobias Slotsager (Odense) Luka Stojkovic (NK Lokomotiv Zagreb) Habib Diarra (Estrasburgo) Facundo Buonanotte (Brighton) Kevin Jesus Kelsy (Shakthar) Arsen Zakharyan (Dínamo Moscovo) Valentin Carboni (Inter de Milão) Odin Holm (Valerenga) Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad) Samuel Iling-Júnior (Juventus) Désiré Doué (Rennes) Diomande (Sporting) Lewis Hall (Chelsea) Maximo Perrone (Man. City) Matias Soulé (Juventus) Carney Chukwuemeka (Chelsea) Lucas Netz (Borussia Monchengladbach) Kevin Paredes (Wolfsburgo)