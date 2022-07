O Grande Prémio da Áustria ficou marcado pela negativa por diversos relatos de situações de abuso ao longo do fim de semana, incluindo assédio sexual, para além de comentários homofóbicos e racistas.

A corrida de domingo contou com 105 mil pessoas nas bancadas, metade das quais oriundas dos Países Baixos, formando uma mancha laranja que apoiou Max Verstappen ao longo do percurso.

As denúncias de comportamentos impróprios foram-se multiplicando e forçaram a própria F1 a pronunciar-se em comunicado: «Tomámos conhecimento de relatos de que alguns adeptos foram alvo de comentários completamente inaceitáveis durante o Grande Prémio. Levámos estas questões muito a sério e levámos este tema ao promotor do evento e à segurança. Este tipo de comportamento é inaceitável e não será tolerado.»

Os pilotos também vieram a público condenar os incidentes. À margem de outra questão polémica – adeptos britânicos assobiaram Verstappen em Silverstone e ouviram-se aplausos na Áustria quando Hamilton teve um acidente na qualificação -, Lewis Hamilton partilhou o seu repúdio pelos abusos relatados por espectadores.

«Enojado e desapontado por saber que alguns fãs enfrentaram comentários racistas e homofóbicos e outro tipo de abusos no circuito este fim de semana. Assistir ao Grande Prémio da Áustria, ou outro qualquer, não deve ser uma fonte de ansiedade ou dor para os fãs. Algo tem de ser feito de forma a que as corridas sejam seguras para todos», escreveu o britânico.

Max Verstappen também lamentou os episódios, mesmo sabendo que as bancadas estavam maioritariamente preenchidas por adeptos neerlandeses: «Estas coisas não deviam acontecer. Li coisas verdadeiramente chocantes. Nem precisaria dizer isto, devia ser do senso comum. Estas coisas não podem acontecer.»

Sebastian Vettel, por seu turno, não esteve com meias palavras. «Quem quer que sejam estas pessoas, elas deviam ter vergonha e deviam ser banidas para sempre. Devia haver tolerância zero. Se as pessoas estão a divertir-se e bebem demasiado, tudo bem, mas isso não justifica nem desculpa comportamentos errados», atirou o experiente piloto alemão.

safe to say im never coming back here . it seems like people cant understand everybody is entitled to have their own opinion and support their fav driver . ive experienced some ugly things too over the weekend . https://t.co/OolinSOIJX

Who is in charge of security at the Red Bull Ring?





Hey @F1 @fia @Ben_Sulayem @fiawim @Silbellot @redbull @redbullracing, below are a bunch of tweets about people, particularly women, being harassed at the #AustrianGP this weekend. What can they do to protect themselves? https://t.co/GJiZDT5dgV