Os jogos da Liga grega previstos para este fim de semana fora adiados após vários episódios de violência a envolverem adeptos, sendo que o caso mais recente deixou um polícia em estado crítico.

Na sequência disso, os árbitros entraram em greve para reivindicarem melhores condições de segurança e a organização da Liga grega não conseguiu nomear equipas de arbitragem para garantir a realização dos jogos.

Na quinta-feira, recorde-se, confrontos durante um jogo de voleibol entre o Panathinaikos e o Olympiakos originaram 400 detenções e ferimentos graves no acima mencionado agente das autoridades acima mencionado, que foi apanhado no meio do lançamento de pedras, tochas e outros objetos.

«Os autores destes crimes horrendos nada têm a ver com o desporto. São criminosos comuns que ameaçam e às vezes ceifam vidas humanas e destroem propriedades», assinalou um porta-voz do Governo.

Já no fim de semana passado, o Volos-Olympiakos, jogo da Liga grega de futebol, foi interrompido devido à violência causada por adeptos.

Carlos Carvalhal deveria estrear-se no comando técnico do Olympiakos neste domingo, dia em que o conjunto de Atenas deslocar-se-ia a casa do Panserraikos para a 14.ª jornada do campeonato.