Agora é oficial. O Aris acaba de oficializar a contratação de Kostas Mitroglou, a custo zero, depois do avançado ter rescindido o contrato com o Marselha de André Villas-Boas.

O antigo avançado do Benfica, de 32 anos, assinou um contrato válido por uma temporada e meia com o clube de saónica.

Mitroglou foi contratado pelo Benfica em 2015, mas fez apenas duas temporadas, antes de sair para o Marselha onde nunca foi muito feliz. Nas últimas épocas esteve sucessivamente emprestado aos turcos do Galatasray e aos holandeses do PSV Eindhoven.