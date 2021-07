O avançado Arjen Robben, que assinou contrato com o Groningen no início da época passada, anunciou nesta quinta-feira que vai acabar defintivamente a carreira de jogador.

O holandês de 37 anos publicou, na rede social twitter, uma longa mensagem de despedida, na qual assume que acabar a carreira é «uma escolha muito difícil», e agradece o apoio que recebeu durante uma aventura de 20 anos enquanto jogador.

Arjen Robben começou a carreira precisamente no Groningen. Pouco depois da estreia como sénior, mudou-se para o PSV. Em 2004 viajou para Inglaterra, onde representou o Chelsea, sob o comando de José Mourinho. Nos dois anos seguintes jogou no Real Madrid, antes de se mudar para a Alemanha, onde jogou uma década pelo Bayern de Munique.

Depois de algum tempo parado, Robben voltou aos Países Baixos para retomar a carreira, mas os problemas físicos mantiveram-no afastado dos relvados muito tempo. Sem perspetiva de melhorias, o astro holandês encerra uma grande história no futebol, com oito campeonatos alemães, um campeonato espanhol, um campeonato holandês, dois campeonatos ingleses e uma Liga dos Campeões, fora as várias taças que conquistou por onde passou.