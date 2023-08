Nemanja Gudelj, médio sérvio do Sevilha que atuou no Sporting em 2018/19 por empréstimo do Guangzhou FC, concedeu uma entrevista à TNT Sports brasileira na antecâmara da Supertaça Europeia (esta quarta-feira, às 20h00, com transmissão na TVI) frente ao Manchester City, onde falou… em português.

Apesar de ter jogado apenas um ano no futebol luso o sérvio mostrou um domínio de alto nível da língua portuguesa.

«Eu acho que é importante, pelo menos, entender a língua do país onde estás a jogar, eu gosto muito do português, eu já falava espanhol, por isso para mim era mais fácil aprender, eu tinha uma professora em Lisboa, aprendi português depois de três, quatro meses e acho que faz parte do trabalho do jogador», afirmou.

Já em relação ao jogo, o médio do Sevilha, mostrou-se confiante em relação ao jogo frente ao campeão europeu Manchester City.

«[Para nós] é igual contra quem jogamos, [temos] sempre muita confiança e crer nós mesmos e sempre mostrámos que o que importa é aquilo que se faz dentro de campo e na época passada defrontámos o Manchester United e a Juventus na Liga Europa e muitas pessoas pensavam que íamos cair e sempre nos levantámos, mostrando às pessoas que o Sevilha também é muito grande e não tem medo de ninguém», disse.