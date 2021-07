O Campeonato da Europa de 2020 parou antes da realização das meias-finais da prova (Itália-Espanha e Inglaterra-Dinamarca), a partir de terça-feira. Com as equipas portugueses ainda na fase inicial das respetivas pré-épocas, não há futebol para ver este domingo.

As grandes atenções estarão centradas, assim, no Grande Prémio da Áustria, 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1, para acompanhar a partir das 14h00 (hora de Portugal Continental) na Eleven 3.

Para os adeptos do ciclismo, domingo é dia de 9.ª etapa do Tour, entre Cluses e Tignes, ao longo de 144,9 km. Isto depois de Tadej Pogacar, o campeão em título, ter chegado à camisola amarela após um sensacional ataque a mais de 30 quilómetros da meta.

No atletismo, está a realizar-se o Stockholm Bauhaus Athletics DN Galan, da Liga Diamante, na Suécia, com a participação de Auriol Dongmo no lançamento do peso.