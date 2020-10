Depois de mais uma jornada europeia a meio da semana, pouco tempo há para respirar, com mais uma ronda nos respetivos campeonatos. Há jogos grandes nas principais ligas europeias e também decisões relevantes para dois treinadores portugueses na Ásia. No domingo, José Morais pode ser campeão pelo Jeonbuk na Coreia do Sul. Na manhã de segunda-feira, Vítor Pereira arranca a disputa por uma vaga na final, no campeonato chinês. Por cá, pode seguir, AO MINUTO, tudo da 6.ª jornada da I Liga portuguesa.

Sábado:

Real Madrid-Huesca (13h00, Eleven1)

Num calendário intenso devido à fase de grupos da Liga dos Campeões que tem ditado jogos quase de três em três dias, o Real Madrid recebe o Huesca pela hora de almoço de sábado, de olho numa liderança - pertença da Real Sociedad - que pode ser sua à condição até domingo, dia em que os bascos vão a Vigo. Para tal, é preciso bater uma equipa que está no 18.º e antepenúltimo lugar e que, a par do Valladolid, ainda não venceu em sete jornadas: o Huesca tem cinco empates e duas derrotas.

Liverpool-West Ham (17h30, SportTV2)

Depois de, na última jornada, ter ganho com um golo de Diogo Jota, na primeira titularidade do português em Anfield, o Liverpool volta a jogar em casa para a Premier League. Se pontuar, dorme na liderança de sábado para domingo, mas é a vitória que está na mira, no sprint com o vizinho Everton pela liderança isolada. Os rivais de Liverpool partem para jogo com os mesmos 13 pontos.

Alavés-Barcelona (20h00, Eleven1)

Teste importante para Francisco Trincão, Lionel Messi e companhia, contra um adversário que traz boas memórias no passado recente. Em 22 jogos no novo século ante o Alavés, os catalães venceram 17, empataram dois e perderam três, sendo que nos últimos oito deu sempre vitória dos blaugrana. Só os três pontos importam aos comandados de Ronald Koeman, que não venceram nas últimas três jornadas - um empate e duas derrotas - e partem para jogo com os mesmos sete pontos do Alavés e no 12.º lugar.

Borussia Monchengladbach-Leipzig (17h30, Eleven2)

Jogo de cartaz na sexta jornada da Bundesliga, com a visita do líder ao Borussia-Park, entre duas equipas que têm tido um calendário intenso devido à presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Teste de fogo para os homens de Julian Nagelsmann, que defendem a liderança, na qual têm apenas um ponto de vantagem para Bayern Munique e Borussia Dortmund (13 para 12 pontos destes). O Borussia é sexto, com oito pontos, tendo aqui uma ocasião para embrulhar mais as contas no topo da tabela.

Domingo:

Jeonbuk-Daegu (06h00, Canal11)

Ainda pela madrugada em Portugal, há um nome luso que pode sagrar-se campeão na Coreia do Sul. Na última jornada, o Jeonbuk, orientado por José Morais, precisa apenas de um empate na receção ao Daegu para carimbar o título. Se perder, precisa de estar de olho no jogo do Ulsan Hyundai, que recebe à mesma hora o Gwangju.

Udinese-Milan (11h30, SportTV+)

Com Zlatan Ibrahimovic em grande forma após a recuperação da covid-19 e Rafael Leão também em bom plano nos últimos jogos, o Milan defende a liderança no Friuli, na manhã de domingo, após ter cedido os primeiros pontos possíveis à quinta jornada, no empate com a Roma (3-3). Isto sabendo que há um duelo entre o segundo e terceiro classificados pouco depois, o Nápoles-Sassuolo. Os homens de Stefano Pioli sabem, por isso, que uma vitória dá automaticamente uma vantagem mais larga para um daqueles adversários, que distam dois pontos dos seus 13.

Newcastle-Everton (14h00, SportTV2)

É já conhecedor do resultado do vizinho Liverpool que o Everton entra em campo à procura, ou de manter-se lado a lado com o rival, ou de até poder isolar-se na liderança. Para isso, a equipa onde joga o português André Gomes bate-se em St. James Park com um Newcastle que é 14.º classificado, com oito pontos, a cinco dos homens de Ancelotti. Os magpies sabem, por isso, que têm uma oportunidade de, não só ficarem a dois pontos do adversário, como de dar um salto grande na tabela mediante os resultados, até porque o quinto lugar europeu está a apenas três pontos.

Manchester United-Arsenal (16h30, SportTV2)

É porventura o grande clássico no futebol europeu este fim-de-semana e com portugueses nos dois lados. O United, de Bruno Fernandes, recebe o Arsenal de Cédric Soares, no jogo número 233 da história do futebol inglês entre os dois clubes: o Arsenal pode chegar à vitória 100 ante o rival. Tem 99, para 84 dos red devils, além de 49 empates. Importante para a colagem ao topo da tabela: o Arsenal é 11.º com nove pontos e o United 15.º com sete, ainda que tenha menos um jogo que os gunners.

Nápoles-Sassuolo (17h00, SportTV3)

É prato forte do futebol italiano na tarde de domingo. Duelo entre o segundo e terceiro classificados, com a equipa onde joga o português Mário Rui a receber aquela que é, porventura, a grande sensação da Serie A até ao momento. Uma vitória vale garantidamente o segundo lugar isolado e até pode dar liderança partilhada ou isolada, caso o Milan ceda pontos no Friuli.

Segunda-feira:

Shanghai SIPG-Jiangsu Suning (07h30, SportTV2)

Depois de um grande fim-de-semana de futebol, a manhã de segunda-feira traz um jogo importante no calendário, do outro lado do planeta. Na China, o Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, recebe o Jiangsu Suning, na primeira mão da meia-final da Superliga chinesa. Bem cedo no ecrã, ao nascer do dia em Portugal.

Todas as transmissões em direto no fim-de-semana

Sexta-feira:

Trabzonspor-Kasimpasa (17h00, SportTV1)

Hamburgo-St. Pauli (17h30, Eleven1/Canal11)

Schalke 04-Estugarda (19h30, Eleven2)

Coventry-Reading (19h45, Eleven5)

Wolverhampton-Crystal Palace (20h00, SportTV2)

Eibar-Cádiz (20h00, Eleven1)

Marselha-Lens (20h00, Eleven3)

Sábado:

Erzgebirge Aue-Kiel (12h00, Eleven2)

Sheffield United-Manchester City (12h30, SportTV+/SportTV2)

Bristol-Norwich (12h30, Eleven4)

Real Madrid-Huesca (13h00, Eleven1)

Colónia-Bayern Munique (14h30, Eleven2)

Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund (14h30, Eleven4)

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen (14h30, Eleven5)

Burnley-Chelsea (15h00, SportTV2)

At. Bilbao-Sevilha (15h00, Eleven1)

Rennes-Brest (16h00, Eleven6)

Inter de Milão-Parma (17h00, SportTV3)

Liverpool-West Ham (17h30, SportTV2)

Osasuna-At. Madrid (17h30, Eleven1)

Borussia Monchengladbach-Leipzig (17h30, Eleven2)

Ajax-Fortuna Sittard (19h00, SportTV3)

Bolonha-Cagliari (19h45, SportTV2)

Club Brugge-Mechelen (19h45, Eleven3)

Dallas-Houston Dynamo (19h55, SportTV4)

Alavés-Barcelona (20h00, Eleven1)

Nantes-PSG (20h00, Eleven2)

Corinthians-Internacional (22h00, Canal11)

Domingo:

Jeonbuk-Daegu (06h00, Canal11)

Udinese-Milan (11h30, SportTV+)

Aston Villa-Southampton (12h00, SportTV2)

Saint-Étienne-Montpellier (12h00, Eleven2)

Kilmarnock-Rangers (12h00, Eleven6)

Greuther Fürth-Hannover (12h30, Eleven4)

Bétis-Elche (13h00, Eleven1)

Newcastle-Everton (14h00, SportTV2)

Spezia-Juventus (14h00, SportTV4)

Angers-Nice (14h00, Eleven5)

Nimes-Metz (14h00, Eleven6)

Friburgo-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven2)

Celta-Real Sociedad (15h00, Eleven1)

PSV Eindhoven-ADO Den Haag (15h45, SportTV5)

Mónaco-Bordéus (16h00, Eleven3)

Manchester United-Arsenal (16h30, SportTV2)

Nápoles-Sassuolo (17h00, SportTV3)

Roma-Fiorentina (17h00, SportTV4)

Hertha Berlim-Wolfsburgo (17h00, Eleven2)

Granada-Levante (17h30, Eleven1)

Flamengo-São Paulo (19h00, Canal11)

Tottenham-Brighton (19h15, SportTV2)

Sampdoria-Génova (19h45, SportTV3)

Lille-Lyon (20h00, Eleven2)

Valência-Getafe (20h00, Eleven1)

Columbus Crew-Philadelphia Union (20h40, SportTV4)

Goiás-Vasco da Gama (23h30, Canal11)

Segunda-feira:

Montreal Impact-Orlando City (00h35, SportTV3)

Shanghai SIPG-Jiangsu Suning (07h30, SportTV2)

Guangzhou Evergrande-Beijing Guoan (11h35, SportTV2)

Antalyaspor-Fenerbahçe (17h00, SportTV3)

Fulham-West Bromwich (17h30, SportTV1)

Hellas Verona-Benevento (19h45, SportTV5)

Leeds United-Leicester (20h00, SportTV3)