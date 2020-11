O futebol de clubes está parado, mas nem por isso este será um fim de semana no qual se perspetivem poucas emoções no desporto rei. Há muita bola a rolar por esse mundo fora, com destaque para a Liga das Nações – competição na qual começam a decidir-se algumas coisas – e para a qualificação para o Mundial de 2022 na América do Sul, com muitas caras conhecidas. Por cá, no futebol profissional, destaque apenas para o Estoril-Cova da Piedade, às 11h00 de sábado.

SEXTA-FEIRA

Argentina-Paraguai (00h00, SportTV1)

O fim de semana de futebol começa logo em grande às 00h00 de sexta-feira, com a receção da Argentina ao Paraguai. A partida é da terceira jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, na qual a albiceleste divide a liderança com o rival Brasil, ambos com seis pontos, enquanto os paraguaios seguem dois pontos atrás. Jogo para Jorge Jesus e Sérgio Conceição verem no sofá, já que Otamendi (Benfica) e Marchesín (FC Porto) estão nos convocados das pampas.

Colômbia-Uruguai (20h30, SportTV1)

Bem à hora do jantar, um clássico das Américas: a Colômbia, de Carlos Queiroz, recebe o Uruguai. Um duelo que promete, e com várias caras conhecidas. Do lado dos cafeteros, o técnico português chamou os portistas Uribe e Luis Díaz. Nos charrua, o benfiquista Darwin Núñez integra os eleitos de Tabáraz. O capitão do Sporting, Coates, também estava convocado, mas entretanto lesionou-se.

SÁBADO

Brasil-Venezuela (00h30, SportTV1)

A viver os primeiros jogos na seleção venezuelana, José Peseiro terá mais um teste de fogo, desta vez na casa do todo poderoso Brasil. A formação vinotinto joga no Estádio do Murumbi, São Paulo, ainda sem qualquer ponto conquistado e frente a um dos dois líderes da qualificação sul-americana para o Mundial. Do lado brasileiro, destaque para Everton Cebolinha, extremo do Benfica que está convocado por Tite.

Alemanha-Ucrânia (19h45, SportTV3)

Aproximam-se as decisões na Liga das Nações. Alemanha e Ucrânia, ambas com seis pontos, defrontam-se em Leipzig em jogo da quinta jornada do grupo 4 da Liga A da competição. Uma vitória garante a permanência na primeira divisão, uma derrota pode significar o fim do sonho do apuramento para a final four, caso a Espanha vença. Têm a palavra os alemães, com o benfiquista Waldschmidt na equipa, e os ucranianos.

Suíça-Espanha (19h45, SportTV2)

A Espanha joga na Suíça, mas terá de certeza os ouvidos em Leipzig, para saber o que se passa no Alemanha-Ucrânia. Isto por uma vitória pode deixar la roja a um pequeno passo da final four da Liga das Nações. Do outro lado, está uma Suíça que quer a todo o custo evitar a descida de divisão e da qual faz parte Haris Seferovic, avançado do Benfica.

PORTUGAL-França (19h45, RTP/SportTV1)

Este é também o fim de semana em que voltamos a viver aquele mítica 10 de julho de 2016… mais ou menos. Quatro anos depois da final do Euro, lusos e gauleses voltam a defrontar-se numa partida decisiva – ou que pelo menos o pode ser –, ainda que com uma carga de importância bem menor. É que em caso de vitória, qualquer das equipas garante o apuramento para a final four da Liga das Nações. Ambas seguem no primeiro lugar do grupo 3 da Liga A, com dez pontos. Na primeira volta, as duas seleções empataram no Stade de France, 0-0.

DOMINGO

Bélgica-Inglaterra (19h45, SportTV1)

Em Brusel também se decide o futuro da Liga das Nações. Bélgica e Inglaterra defrontam-se no Estádio King Baudouin, com vantagem para os belgas: se vencerem podem carimbar o apuramento para a final four, caso a Dinamarca não ganhe frente à Islândia, e arredam definitivamente a Inglaterra – bem mais pressionada, pois precisa mesmo de vencer para sonhar – dessas contas. Nos red devils, o benfiquista Jan Vertonghen é um dos convocados do selecionador Roberto Martínez.

Itália-Polónia (19h45, SportTV2)

Separadas por um ponto, Itália e Polónia defrontam-se com muita coisa em jogo em Reggio Emilia. A squadra azzurra entra mais pressionada, já que em caso de derrota perde a possibilidade de apurar-se para a final four. Já a Polónia, em caso de vitória, coloca-se numa posição muito confortável para a última jornada, a meio da semana. À espreita estará a Holanda, que joga mais cedo frente à Bósnia Herzegovina e, em caso de vitória, pode tirar partido do desfecho deste jogo.

Todas as transmissões em direto no fim-de-semana:

SEXTA-FEIRA

Argentina-Paraguai (00h00, SportTV1)

Grécia sub-21-República Checa sub-21 (17h00, Canal 11)

Real Zaragoza-Real Oviedo (20h00, Canal 11)

Colômbia-Uruguai (20h30, SportTV1)

Chile-Peru (23h00, SportTV2)

SÁBADO

Brasil-Venezuela (00h30, SportTV1)

Malta-Andorra (14h00, SportTV2)

São Marino-Gibraltar (14h00, SportTV3)

Sunderland-MK Dons (15h00, Eleven1)

Chipre-Luxemburgo (17h00, SportTV1)

Azerbaijão-Montenegro (17h00, SportTV2)

Letónia-Ilhas Faroé (17h00, SportTV3)

Sport Recife-Vasco da Gama (19h30, Canal 11)

Alemanha-Ucrânia (19h45, SportTV3)

Portugal-França (19h45, SportTV1/RTP1)

Suécia-Croácia (19h45, SportTV5)

Suíça-Espanha (19h45, SportTV2)

Racing Club-Arsenal de Sarandí (21h45 (SportTV2)

Corinthians-Atlético Mineiro (22h00, Canal 11)

DOMINGO

Palmeiras-Fluminense (00h30, Canal 11)

Eslováquia-Escócia (14h00, SportTV3)

Macedónia-Estónia (14h00, SportTV5)

Hibernian-Dundee (16h30, Eleven1)

Holanda-Bósnia e Herzegovina (17h00, SportTV1)

Turquia-Rússia (17h00, SportTV2)

Bulgária-Finlândia (17h00, SportTV5)

País de Gales-República da Irlanda (17h00, SportTV3)

Portugal sub-21-Chipre sub-21 (19h30, Canal 11)

Dinamarca-Islândia (19h45, SportTV3)

Itália-Polónia (19h45, SportTV2)

Bélgica-Inglaterra (19h45, SportTV1)

Hungria-Sérvia (19h45, SportTV5)

Las Palmas-Tenerife (21h00, Eleven1)

SEGUNDA-FEIRA

Boca Juniors-Talleres (00h15, SportTV1)