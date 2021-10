O fim de semana é de compromissos internacionais, mas nem por isso deixa de haver grandes jogos. Até porque há um título para decidir. No domingo, Portugal conhece o sucessor no topo da Liga das Nações, com a final entre. Por falar em Portugal, a Seleção Nacional joga no sábado um particular frente ao Qatar, de antecâmara à partida com o Luxemburgo, esse para a qualificação do Mundial 2022. Na América do Sul, também há grandes jogos em perspetiva, na sempre emocionante qualificação sul-americana para o Qatar22.

SEXTA-FEIRA

Letónia-Países Baixos, 19h45 (SportTV2)

À parte da Liga das Nações, a vida segue na corrida para o Mundial de 2022. No grupo G, os Países Baixos seguem na liderança juntamente com a Noruega, e sabem que só continuarão no topo se vencerem em casa da Letónia. A entrar no último terço da qualificação todo o cuidado é pouco, até porque a Turquia vem logo a seguir.

Alemanha-Roménia, 19h45 (SportTV1)

A Alemanha, até ver, tem uma situação bem mais confortável. É líder do grupo J, com mais quatro pontos do que a Arménia e cinco do que a Roménia. É precisamente a equipa romena que a Mannschaft recebe, à espera de dar um passe importantíssimo para assegurar o bilhete para o Qatar.

SÁBADO

Andorra-Inglaterra, 19h45 (SportTV3)

Confortável está também a seleção inglesa. E, diga-se, confortável deve ser também a deslocação deste sábado, salvo qualquer surpresa – no futebol nunca se sabe. Os ingleses jogam em Andorra, seleção que soma apenas três pontos até ao momento, e um triunfo significa manter as mesmas distâncias para Albânia, Polónia e Hungria, as maiores ameaças ao domínio inglês.

Portugal-Qatar, 20h15 (RTP1)

O caminho luso para o Mundial 2022 prossegue no Algarve, mas com mais uma ‘abébia’ de preparação para os comandados de Fernando Santos. A Seleção Nacional recebe o Qatar, anfitrião da prova de 2022, num encontro particular que poderá servir para apadrinhar as estreias de Matheus Nunes e Rafael Leão pela equipa das quinas – além, claro, permitirá a Santos afinar estratégias já para o jogo com o Luxemburgo, esse a sério, marcado para terça-feira.

Colômbia-Brasil, 22h00 (SportTV2)

O serão de domingo traz-nos um duelo quentinho da América do Sul. A Colômbia, no limbo dos lugares de apuramento para o Mundial 2022, recebe um Brasil que está invicto e confortavelmente seguro na liderança, com seis pontos de vantagem face à rival Argentina. Um duelo com vários ‘portugueses’ em ação, já que os cafeteros contam com os portistas Luis Díaz e Matheus Uribe, ao passo que o benfiquista Lucas Veríssimo é opção na canarinha.

DOMINGO

JOGO TERCEIRO E QUARTO LIGA DAS NAÇÕES - 14H00 FALTAA

FINAL LIGA DAS NAÇÕES - 19H45 FALTAAAA

Argentina-Uruguai, 00h30 (SportTV1)

Se o duelo da Colômbia será ‘quentinho’, o que dizer este Argentina-Uruguai? As duas nações estão separadas por três pontos no segundo e terceiro lugares – vantagem da albiceleste – e só isso basta para dar entusiasmo a um clássico do futebol sul-americano. Também este é um duelo de português. Otamendi estará na defesa da Argentina, e pode ter de defender Darwin, colegas no Benfica. Coates, capitão do Sporting, também está nos eleitos da charrua.

TODAS AS TRANSMISSÕES TELEVISIVAS DO FIM-DE-SEMANA

SEXTA-FEIRA

Angola-Gabão, 17h00 (SportTV1)

Camarões-Moçambique, 17h00 (SportTV2)

Croácia-Noruega (sub-21), 17h00 (Canal11)

Letónia-Países Baixos, 19h45 (SportTV2)

Alemanha-Roménia, 19h45 (SportTV1)

República Checa-País de Gales, 19h45 (SportTV3)

Turquia-Noruega, 19h45 (SportTV4)

Rússia-Eslováquia, 19h45 (SportTV5)

Islândia-Arménia, 19h45 (Canal 11)

Valladolid-Málaga, 20h00 (Eleven1)

Estudiantes-Rosario Central, 23h00 (SportTV5)

SÁBADO

Lituânia-Bulgária, 14h00 (SportTV2)

Cazaquistão-Bósnia e Herzegovina, 14h00 (SportTV3)

Suécia-Kosovo, 17h00 (SportTV2)

Azerbaijão-República da Irlanda, 17h00 (SportTV1)

Geórgia-Grécia, 17h00 (SportTV3)

Escócia-Israel, 17h00 (SportTV5)

Finlândia-Ucrânia, 17h00 (SportTV4)

Luxemburgo-Sérvia, 19h45 (SportTV2)

Andorra-Inglaterra, 19h45 (SportTV3)

Suíça-Irlanda do Norte, 19h45 (SportTV5)

Moldávia-Dinamarca, 19h45 (SportTV4)

Hungria-Albânia, 19h45 (Canal 11)

Guiné-Bissau-Marrocos, 20h00 (SportTV6)

Real Oviedo-Sp. Gijón, 20h00 (Eleven1)

Portugal-Qatar, 20h15 (RTP1)

Banfield-River Plate, 22h00 (SportTV5)

NY Red Bulls-Inter Miami, 23h05 (SportTV6)

DOMINGO

Boca Juniors-Lanús, 00h15 (SportTV5)

Itália/Espanha-Bélgica/França, 14h00 (SportTV1)

Cartagena-UD Ibiza-Eivissa, 15h00 (Eleven1)

Cabo Verde-Libéria, 17h00 (SportTV1)

Itália/Espanha-Bélgica/França, 19h45 (RTP1)

Bolívia-Peru, 21h00 (SportTV1)

Colômbia-Brasil, 22h00 (SportTV2)

SEGUNDA-FEIRA

Argentina-Uruguai, 00h30 (SportTV1)

Chile-Paraguai, 01h00 (SportTV2)

Gabão-Angola, 14h00 (SportTV2)

Moçambique-Camarões, 14h00 (SportTV1)

Chipre-Malta, 17h00 (SportTV1)

Costa do Marfim-Maláui, 17h00 (SportTV2)

Países Baixos-Gibraltar, 19h45 (SportTV2)

Macedónia do Norte-Alemanha, 19h45 (SportTV1)

Croácia-Eslováquia, 19h45 (SportTV3)

Noruega-Montenegro, 19h45 (SportTV4)

Estónia-País de Gales, 19h45 (SportTV5)