As competições europeias regressam já para a semana, mas antes as competições domésticas têm mais desenvolvimentos este fim de semana... e não só. É que nos Emirados Árabes Unidos, há um português a tentar tocar no topo do mundo: Abel. O «seu» Palmeiras procura fazer história e para isso tem de vencer o Chelsea na final do Campeonato do Mundo de Clubes. Na Europa, os campeonatos continuam a aproximar-se do fim, com vários jogos importantes, com destaque para Itália, onde há dois embates que prometem emoções fortes. Por cá, é fim de semana de Liga, e é fim de semana de clássico, entre FC Porto e Sporting. Pode acompanhar este e os restantes jogos da 22.ª jornada aqui.

SÁBADO

Manchester United-Southampton, 12h30 (SportTV2)

Com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos na Premier League, o Manchester United tarda em estabilizar-se como uma das melhores equipas de Inglaterra. No entanto, este sábado, têm mais uma oportunidade para começar esse caminho. Ronaldo, Bruno Fernandes, Dalot e companhia recebem o Southampton com os olhos postos nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, mas é preciso ter cuidado: o adversário vem de um triunfo em casa do Tottenham, na mesma jornada em que os red devils empataram em Burnley.

Lazio-Bolonha, 14h00 (SportTV3)

Antes da visita ao Dragão, há jogo para o campeonato. Na véspera da primeira mão do play-off da Liga Europa frente ao FC Porto, a Lazio, do sportinguista Jovane, recebe o Bolonha, numa partida da Serie A. Depois da goleada sofrida a meio da semana com o Milan, para a Taça, os pupilos de Sarri quererão dar uma boa resposta, até para continuarem bem dentro da luta pelos lugares europeus. E o FC Porto atento.

Palmeiras-Chelsea, 16h30 (Canal11)

Abel já tocou o céu na América do Sul por duas vezes, agora procura chegar ao topo do mundo. Palmeiras e Chelsea enfrentam-se este sábado na final do Mundial de Clubes, num duelo inédito e que terá um vencedor do troféu inédito. Depois de ter desiludido na edição do ano passado, o verdão já cumpriu com a sua parte esta época, ao chegar à final. Agora, para Abel tocar o topo do mundo, tem de derrotar o atual campeão europeu.

Nápoles-Inter de Milão, 17h00 (SportTV3)

O jogo grande da jornada na Serie A. O Inter liderava relativamente confortável a tabela classificativa, mas a derrota recente no dérbi de Milão deixou o atual campeão com menos margem de manobra. E esta jornada 25 não traz boas notícias. Os nerazzurri vão a casa do Nápoles, de Mário Rui, que é precisamente o segundo classificado, com menos um ponto e mais um jogo. Uma derrota não é fatal para o Inter, mas pode tornar a liderança ainda mais difícil de segurar. E o Milan à espreita, na mesma situação do Nápoles – os mesmos pontos e também mais um jogo.

Norwich-Manchester City, 17h30 (SportTVv2)

Antes da visita a Alvalade, o Manchester City tem, pelo menos à priori, um dos jogos mais acessíveis na Premier League. Os citizens, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, visitam o terreno do Norwich, equipa que está na zona descida desde o início da época. Ainda assim, qualquer distração pode ser fatal, e já se sabe que o Liverpool está à espreita para roubar a liderança aos homens de Manchester. Portanto, primeiro o canário, do Norwich, e só depois o leão, do Sporting.

DOMINGO

Tottenham-Wolverhampton, 14h00 (SportTV2)

Colados na tabela classificativa, Tottenham e Wolverhampton defrontam-se este domingo em Londres. Os spurs foram surpreendidos a meio da semana na receção ao Southampton, e estão pressionados a reagir já, e novamente perante os seus adeptos. Pela frente, no entanto, terão a armada lusa comandada por Bruno Lage, que também sonha com a Europa e que entrou em 2022 a todo o gás.

Burnley-Liverpool, 14h00 (SportTV4)

A próxima semana também será de Liga dos Campeões para o Liverpool, mas antes há mais um encontro de Premier League. Os reds vivem um bom momento desde o começo do ano, mas ainda não ao ponto de ameaçarem a liderança do Manchester City. Esse é o objetivo, e por isso a equipa de Diogo Jota e companhia tem de ultrapassar o Burnley, curiosamente o lanterna-vermelha do campeonato.

Sassuolo-Roma, 17h00 (SportTV3)

A semana não foi fácil para a Roma, com a eliminação da Taça frente ao Inter, mas os pupilos de José Mourinho têm de reagir já na Serie A. Rui Patrício, Sérgio Oliveira e companhia deslocam-se ao terreno do Sassuolo, um campo sempre difícil, numa jornada na qual Juventus e Atalanta medem forças entre si, o que significa que os romanos podem ganhar pontos a pelo menos uma destas equipas na luta pela Liga dos Campeões.

Atalanta-Juventus, 19h45 (SportTV2)

O Nápoles-Inter é o jogo da jornada 25 na Serie A, a classificação assim o diz, mas este Atalanta-Juventus não fica muito atrás. Os bianconeri tiveram um início de época difícil, mas têm vindo a recuperar e já estão em lugares de Champions, precisamente com mais dois pontos do que a Atalanta. Só que o conjunto de Bérgamo joga em casa e tem menos um jogo do que o adversário, pelo que um triunfo pode dar alguma margem de manobra aos homens de Gasperini.

Espanhol-Barcelona, 20h00 (Eleven1)

A vitória incontestável do Barcelona na receção ao Atlético de Madrid veio dar outra moral aos homens de Camp Nou, e esta terá sido a semana mais sorridente para Xavi Hernández desde que se tornou treinador dos blaugrana. Mas esse bom momento é posto à prova já este domingo, e no dérbi da capital da Catalunha. O Barça visita o terreno do rival Espanhol, e sabe que só um triunfo garantirá a continuidade nas posições de acesso à Liga dos Campeões. Prova de fogo.

